Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо

Японский телеканал NHK по ошибке сообщил о пуске северокорейской ракеты, которая, как утверждал изначально телеканал, упала в воды в районе северного острова Хоккайдо.

В последние месяцы официальный Пхеньян постоянно выступает с заявлениями о том, что уже достаточно шел на встречу США в переговорах. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий «подарок на Рождество».