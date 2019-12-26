Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо

Японский телеканал NHK по ошибке сообщил о пуске северокорейской ракеты, которая, как утверждал изначально телеканал, упала в воды в районе северного острова Хоккайдо.
«Информационное сообщение от 00.22 о падении северокорейской ракеты было ошибочным», — говорится в сообщении телеканала.
В последние месяцы официальный Пхеньян постоянно выступает с заявлениями о том, что уже достаточно шел на встречу США в переговорах. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий «подарок на Рождество».
| 2019-12-26T22:34:37+00:00 26 декабря 2019, 23:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss