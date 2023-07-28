Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура.
«Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей», — сказал министр на пресс-конференции в Токио.
Он пояснил, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять промышленную базу России.
«Министерство экономики внимательно следит за ситуацией в Украине, в тесном взаимодействии с мировым сообществом и прежде всего со странами «большой семерки» и с другими министерствами приложит все силы для реализации запрета на экспорт», — сказал Нисимура.(РИА Новости)