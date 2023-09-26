Правительство Грузии ввело запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза, пишет ТАСС со ссылкой на службу доходов Минфина республики.

Запрет начинает действовать со вторника, 26 сентября. Он касается автомобилей, объем двигателя которых превышает 1,9 кубических метра. Под ограничительные меры также попадают гибриды и электромобили.

Кроме того, с 1 августа власти Грузии ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США.

Обе меры связаны с 11-м пакетом санкций против РФ, ведённым Евросоюзом в июне 2023 года. Тогда ЕС запретил экспортировать в Россию все новые и подержанные автомобили с вышеуказанными характеристиками, тогда как ранее были запрещены только поставки люксовых автомобилей.

По данным Национальной службы статистики Грузии, после вступления в силу августовских ограничений экспорт машин в Россию сократился в 12 раз и составил лишь 85 авто за месяц. По сравнению с августом 2022 года поставки автомобилей обвалились в 8,6 раза.

Впрочем, после введения новых ограничений крупные импортеры переориентировались и повезли машины в обход: через Иран и дальше по Каспию в Астрахань — либо в Казахстан или Кыргызстан с растаможкой там. Машины, ввезенные в Россию окольным путем, обходятся покупателям дороже как минимум на $1000. Поскольку большинство ввозимых из Грузии и Армении автомобилей дешевле $20 000—50 000, такая наценка увеличивает стоимость машины на 5%