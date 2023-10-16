Россия должна отменить запрет на ввоз морепродуктов из Японии. С таким призывом к Москве обратился директор департамента Министерства иностранных дел страны по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Токио назвал запрет на импорт рыбной продукции из-за сброса в море воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» прискорбным и несправедливым.

«Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — заявил Китагава.