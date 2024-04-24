Венгрия сохранит запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на решение Европарламента продлить их беспошлинный импорт в ЕС еще на год. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя итоги заседания евродепутатов в Страсбурге.

«Во вторник Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции на один год, что еще больше осложнило ситуацию для европейских фермеров. Этим решением брюссельская элита в очередной раз доказала, что интересы Украины для нее важнее, чем благополучие европейских фермеров», — отметил глава Минсельхоза. «Венгерское правительство сохранит запрет на импорт, который был введен под национальной юрисдикцией», — подчеркнул Надь.

«Провоенная политика Брюсселя по-прежнему направлена на поддержку Украины и оставляет европейских фермеров на произвол судьбы», — считает он. Министр уточнил, что «Европарламент принял решение продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию до 5 июня 2025 года». Теперь этот шаг должны утвердить лидеры стран ЕС.

«В отношении мяса птицы, яиц и сахара решение ограничивает беспошлинный импорт на уровне среднего показателя за последние три года, что фактически сохраняет необычайный всплеск импорта в течение последних лет. Еще более проблематичным является отсутствие каких-либо ограничений для зерновых и масличных культур. Если тенденции импорта, наблюдавшиеся в первые три месяца этого года, сохранятся, то импорт кукурузы и пшеницы с Украины в ЕС превысит рекордные уровни 2022 и 2023 годов», — предупредил Надь, заявление которого было размещено на сайте министерства.

Он считает, что «это будет иметь непредсказуемые последствия для европейских фермеров, поскольку они не смогут конкурировать с сотнями тысяч гектаров украинских ферм, принадлежащих международным олигархам, которые выпускают продукцию в гораздо более мягких производственных условиях». «Брюссель продолжает провоцировать сельскохозяйственный кризис, финансируя войну вместо того, чтобы поддерживать европейских фермеров», — добавил глава Минсельхоза.