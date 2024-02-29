Польша не исключает введения запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из России, сказал премьер-министр Дональд Туск. Заявление прозвучало во время визита в Варшаву премьер-министра Латвии, которая ранее уже ввела такие ограничения, передает Reuters.

Премьер Польши считает, что сельскохозяйственная продукция из России и Белоруссии также вызывает искажения на рынке. «Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной) продукции из России… Мы проанализируем случай Латвии, и не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой», — сказал Дональд Туск на пресс-конференции.

Премьер Польши считает, что Евросоюзу необходимо «серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и продовольственных товаров с Востока».