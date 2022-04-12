Правительство Японии во вторник утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел» и, как утверждается, «супруга и дочь» главы МИД РФ Сергея Лаврова, «дочери» президента России Владимира Путина.

Кроме того, замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая, а также введен запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля о решении Токио ввести новые санкции против Москвы объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.