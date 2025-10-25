Вашингтон подготовил дополнительные санкции против РФ, которые могут ударить по ключевым сферам российской экономики, если Кремль продолжит откладывать прекращение войны в Украине. Об этом Reuters сообщили осведомленные американские и европейские чиновники. По их словам, новые американские ограничения могут затронуть банковский сектор России и ее инфраструктуру для нефтяных поставок.

На прошлой неделе представители Киева обратились к США с предложением о введении дополнительных санкций, сообщил один источник, знакомый с ходом этих переговоров. Среди выдвинутых предложений была инициатива об отключении всех российских банков от долларовой системы расчетов с американскими партнерами, пояснили собеседники. Однако пока неизвестно, рассматриваются ли такие просьбы Украины в Вашингтоне. Официальные лица США также сообщили европейским коллегам, что поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева, сообщили два американских чиновника. По их словам, Вашингтон начал внутренние переговоры об использовании активов РФ, находящихся в США, для поддержки украинской армии.

Кроме того, близкий к внутренним обсуждениям в Белом доме собеседник сообщил, что Трамп готов поддержать пакет антироссийских мер, предложенный сенаторами от республиканцев и демократов. Однако маловероятно, что эта инициатива получит одобрение в этом месяце. Вероятно, речь идет о выдвинутом сенатором Линдси Грэмом законопроекте, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Москва не согласится на мир с Киевом. Документ находится в сенате уже несколько месяцев.

Трамп, по словам высокопоставленного американского чиновника, может взять паузу на несколько недель перед введением новых ограничений, чтобы оценить реакцию Москвы на объявленные на неделе санкции против «Роснефти» и «Лукойла», в результате которых крупные китайские и индийские покупатели российской нефти стали искать альтернативные источники поставок.

Еще один американский чиновник сообщил, что он ждет от европейских союзников введения дополнительных санкций или пошлин в отношении РФ.