Совет Евросоюза утвердил первый пакет пошлин на товары США, которые вступают в силу 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», — говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что эти тарифы вводятся в ответ на первый блок «американских тарифов на сталь и алюминий» и «начинают взиматься с 15 апреля».

По оценке агентства Bloomberg, тарифы будут действовать в отношении американского импорта объемом €21 млрд.