Япония, США и Австралия приняли решение активизировать совместное сотрудничество, направленное на развитие коммуникационных сетей, в частности сетей 5G, в Тихоокеанском регионе. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, трехстороннее сотрудничество будет вестись на базе телекоммуникационной компании Digicel со штаб-квартирой на Ямайке, о приобретении которой за 1,6 млрд долларов ранее в этом году объявила ведущая телекоммуникационная компания Австралии Telstra. В сообщении Kyodo отмечается, что японская и американская стороны будут вовлечены в деятельность и управление Digicel.

Подчеркивается, что этот шаг направлен на противодействие расширению влияния Китая, который активно вовлечен в развитие коммуникационных сетей в этом регионе.(ТАСС)