Япония ввела дополнительные санкционные меры в отношении КНДР из-за ее активизации ракетных запусков. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

«В качестве дополнительных мер нашей страны против Северной Кореи было принято решение добавить в санкционный список еще три физических лица, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, развитие которой ей запрещается резолюциями Совета Безопасности ООН», — отметил он, не уточнив имен лиц, попавших в расширенный санкционный список. Мацуно подчеркнул, что ракетная активность КНДР несет угрозу стабильности и безопасности в регионе, являясь совершенно недопустимой. Генсек кабмина пообещал, что Япония продолжит тесное сотрудничество с Южной Кореей и США, направленное на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запретов на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список подпавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.

С начала этого года КНДР провела восемь ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет.