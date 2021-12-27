Вооруженные силы Японии в ноябре провели учения по отработке действий на случай военного захвата находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин. Об этом сообщило в понедельник агентство KYODO со ссылкой на правительственные источники.

Учения с привлечением подразделений пограничной стражи и полиции проводились на необитаемом острове у побережья префектуры Нагасаки, который своим рельефом и другими особенностями напоминает Сенкаку. В Токио опасаются, отмечает Киодо, что эти территории могут быть внезапно оккупированы китайской морской полицией, действующей под видом гражданских рыбаков.

Нынешние учения были направлены, по данным агентства, на отработку действий по вытеснению иностранных сил с Сенкаку с тем, чтобы не допустить перерастания конфликта в полномасштабное вооруженное столкновение. В тренировках были задействованы вертолеты и катера для высадки десанта. В них участвовали около 400 человек.

Токио объявил Сенкаку свой территорией в 1895 году, когда победил Китай в войне и захватил у него Тайвань. После Второй мировой войны Япония отказалась от прав на этот остров. По мнению Пекина, она должна вернуть и Сенкаку (Дяоюйдао), которыми, как утверждают в КНР, Китай владел с XIV столетия. Правительство Японии отрицает такие претензии и утверждает, что в момент присоединения эти острова были необитаемыми и никому не принадлежали.

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.