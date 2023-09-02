Правительство Японии намерено выделить дополнительно 20 млрд иен ($137 млн) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает Reuters, передает газета.ру.

Ожидается, что новый пакет будет объявлен в начале следующей недели. Он предусматривает закупку и хранение гребешка, промысел которого сильно зависит от экспорта в Китай. Японской организации внешней торговли (JETRO) будет поручено найти новые рынки сбыта. Кроме того, планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри Японии.

Правительство Японии объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла в случае репутационного ущерба на сумму 80 млрд иен (около $552 млн) еще до начала сброса воды.

30 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида съел на завтрак продукты из Фукусимы. Политик употребил в пищу морепродукты, а также свинину, рис и дыню, выращенные в регионе Фукусима, где в море сбросили зараженную, как утверждается, воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».