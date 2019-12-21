Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу

Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.

«Япония поддерживает план Ирана по миру в Ормузском проливе. Во-вторых, Япония открыто заявила о том, что не будет участвовать в американских планах по обеспечению безопасности в регионе», — сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Президент Ирана сообщил, что приветствует подобную позицию Японии по обоим вопросам.

| 2019-12-21T21:27:09+00:00 21 декабря 2019, 22:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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