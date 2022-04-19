Правительство Японии намерено поставить в Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, способных защитить от химических веществ, а также беспилотников.
«На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники. Министерство обороны и силы самобороны Японии намерены оказывать максимально возможную поддержку Украине», — отмечается в пресс-релизе японского оборонного ведомства.
В марте Япония направила в Украину помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны.