«На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники. Министерство обороны и силы самобороны Японии намерены оказывать максимально возможную поддержку Украине», — отмечается в пресс-релизе японского оборонного ведомства.