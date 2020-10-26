Япония к 2050 году полностью откажется от выбросов в атмосферу парниковых газов

Япония к 2050 году полностью откажется от выбросов в атмосферу парниковых газов, вызывающих потепление климата на планете. Об этом в понедельник объявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте, передает ТАСС.

«Наша страна, — сказал он, — к 2050 году сведет к нулю выбросы парниковых газов. Я провозглашаю, что к этому времени мы будем стремиться построить общество, полностью избавившееся от углекислого газа».

Премьер подчеркнул, что его правительство намерено проводить политику, сочетающую поощрение экономического развития и защиту окружающей среды. «Изменение структуры промышленности в этом направлении станет новым мощным фактором роста», — сказал он.

Ранее Токио обещал лишь, что постарается как можно скорее добиться прекращения выбросов парниковых газов где-то во второй половине текущего столетия. Такая позиция вызывала существенную критику за рубежом, в частности в странах Европейского союза. Там уже некоторое время назад официально приняли решение прекратить выбросы парниковых газов к 2050 году.