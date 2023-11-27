Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг договорились о сотрудничестве двух стран в области безопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В частности, как отмечается, речь идет о сотрудничестве в области морской безопасности в условиях растущей, по мнению Токио, военной активности Китая в регионе.

Премьер Японии и президент Вьетнама договорились начать обсуждение реализации японской программы так называемой Официальной помощи в области безопасности. В рамках этой программы Токио планирует предоставление оборонной техники странам-единомышленникам, выделив на это 2 млрд иен (около $13 млн) на 2024 финансовый год.

По данным местных СМИ, помощь по этой программе могут получить Вьетнам, Джибути, Индонезия, Монголия, Папуа — Новая Гвинея и Филиппины, которые имеют важное геополитическое значение для Токио, в частности с точки зрения сдерживания Китая. Среди возможных получателей помощи уже в текущем году назывались Малайзия, Бангладеш и Фиджи.

Кроме того, стороны, как отмечает Kyodo, подтвердили намерение сотрудничать по различным вопросам, в том числе в области экономики и культурных обменов.