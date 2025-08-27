Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов встретился с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом.

Об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети Х.

«Возрождение культурных связей между двумя дружественными странами — Азербайджаном и Сирией, является необходимым вопросом с точки зрения преодоления 12-летнего перерыва.

С министром культуры Арабской Республики Сирия Мухаммедом Ясином Салехом достигнута договоренность о налаживании прямого контакта между министерствами культуры для ускорения реализации проектов и конструктивных идей, которые сблизят два дружественных народа», — отмечается в публикации посольства.