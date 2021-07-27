Постоянный заместитель главы МИД Японии Такэо Мори передал послу РФ в Токио Михаилу Галузину ноту протеста из-за визита российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп (один из Курильских островов).

В ответ заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов вызвал в министерство посла Японии в Москве Кодзуки Тоёхиса и сообщил о протесте Москвы.

Как сообщает информагентство Kyodo, Галузин не принял протест Японии. По словам дипломата, протест «является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов».

Галузин напомнил, что они перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.

В то же время глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что визит Мишустина «задел чувства народа Японии» и не способствует японско-российским отношениям».

В свою очередь генеральный секретарь Кабинета министров Японии Като Кацунобу сказал, что визит Мишустина «противоречит неизменной позиции Японии в отношении Северных островов и является весьма неудачным».

В 1945 году в конце Второй мировой войны Советский Союз аннексировал простирающиеся примерно на 1300 километров и отделяющие Тихий океан от Охотского моря Курильские острова.

После аннексии из-за спора по поводу территории, которую Япония также называет «северными регионами», стороны не могут достичь результата в переговорах о подписании мирного соглашения.​​​​​​​