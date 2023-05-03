Япония и Франция подписали совместное соглашение об укреплении сотрудничества в области атомной энергетики. Об этом журналистам в среду сообщил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, находящийся с официальным визитом в Париже, передает ТАСС.

«Вместе с министром [энергетического перехода] Аньес Панье-Рюнаше мы договорились продвигать сотрудничество в области атомной энергетики»,- отметил Нисимура. Глава японского ведомства подчеркнул, что Токио и Париж подписали совместное соглашение и условились углублять сотрудничество по широкому спектру тем, затрагивающих область атомной энергетики.

Ранее в среду японская газета Sankei сообщала, что документ о сотрудничестве в области атомной энергетики между Японией и Францией будет включать положение о совместной разработке новых революционных типов реакторов. Документ также предполагает координацию усилий по созданию реакторов, позволяющих, в частности, уменьшить объемы радиоактивных отходов, а также более эффективно и безопасно использовать ядерное топливо. Токио и Париж также планируют усилить кооперацию в снабжении АЭС необходимыми материалами.

В апреле этого года, в частности, Япония, Великобритания, Канада, США и Франция достигли договоренности о сотрудничестве в области ядерного топлива и поддержания стабильных цепочек его поставок с целью снижения зависимости мирового рынка от России. Об этом сообщил Японский атомный промышленный форум по итогам встречи представителей пяти стран в городе Саппоро, где проходило заседание министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Группы семи (G7). Предполагается, что новый документ между Токио и Парижем будет развивать эти договоренности.