Достижение заявленных Турцией целей развития к 2053 году невозможно без атомной энергетики. Ввод в эксплуатацию АЭС «Аккую» мощностью 4800 МВт значительно снизит энергетическую зависимость страны.

Как передает Trend, об заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

Президент Турции сказал, что в настоящее время в 31 стране мира действуют 416 ядерных реакторов, а в 15 странах, включая Турцию, ведется строительство 62 новых реакторов.

По словам Эрдогана, АЭС «Аккую», строящаяся в провинции Мерсин, позволит ежегодно предотвращать выбросы в атмосферу 35 миллионов тонн вредных отходов. Вклад эксплуатации станции в экономику Турции увеличится до 50 миллиардов долларов.