Премьер-министр Японии Фумио Кисида принес извинения за ситуацию вокруг религиозной организации «Церковь объединения», деятельность которой резко критикует японская общественность. Соответствующее заявление он сделал в ходе дебатов в парламенте страны, передает ТАСС.

По его словам, японское правительство со всей серьезностью относится к возникновению большого количества пострадавших в результате деятельности этой организации, к их обеднению и разрушению их семей и к тому, что им не была в надлежащей степени оказана помощь.

«Я искренне приношу извинения за то, что произошедшее нанесло ущерб доверию населения к сфере политики», — сказал Кисида.

Глава правительства поручил изучить вопрос о начале расследования в отношении деятельности «Церкви объединения». Власти имеют право подать в суд прошение о ее роспуске, предоставив доказательства осуществляемых ею махинаций или действий антисоциальной направленности.

Таким образом, «Церковь объединения» будет лишена налоговых льгот и особого статуса, но по факту полностью ее деятельность запрещена не будет.