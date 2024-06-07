Этим летом Турция может начать военные действия в Сирии из-за деятельности курдской военно-политической организации PKK, пишет турецкая газета Hürriyet.

Отмечается, что намечающиеся в августе выборы PKK в подконтрольном курдам северо-востоке Сирии могут вынудить Турцию прибегнуть к военным действиям: «Поэтому в Сирии нас ждёт жаркое лето. Если Турция вместе с игроками региона не сможет отложить выборы в августе, на повестке дня может оказаться вариант военных действий. Турция готова к обоим вариантам».

6 июня стало известно, что выборы PKK, намеченные на 11 июня, откладываются. Согласно источнику, это произошло благодаря решительной позиции Турции, «которая в очередной раз сорвала планы США».