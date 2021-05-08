Якутский шаман мог быть убит при задержании

Силовики рассматривали возможность убить во время задержания шамана Александра Габышева, неоднократно пытавшегося пешком дойти до Москвы, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина. Об этом командир взвода Росгвардии заявил на заседании городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении шамана, куда был вызван в качестве свидетеля обвинения. «Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать», — приводит в пятницу, 7 мая, интернет-издание «Сибирь.Реалии» слова силовика со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с содержанием заседания.

Процесс над шаманом начался 30 апреля. Суд рассматривает вопрос о принудительном лечении мужчины в психбольнице закрытого типа. Заседания проходят в закрытом режиме, очередные состоятся 12 и 19 мая, отмечает издание. (DW)