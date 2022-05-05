Власти Фиджи конфисковали суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 миллионов долларов по запросу США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило Керимова как члена группы российских олигархов, получающих прибыль от российского правительства за счет коррупции и их деятельности по всему миру, включая оккупацию Крыма.

Во вторник суд Фиджи постановил, что США могут арестовать суперяхту через несколько недель после того, как она прибыла и была задержана полицией.

Роскошное судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.

Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и в Украине. Он также подвергся санкциям Европейского Союза.

Как сообщал Укринформ, в начале марта Минюст США создал рабочую группу KleptoCapture, которая будет следить за соблюдением введенных против России санкций, нарушителей будут подвергать судебному расследованию, а в случае невозможности ареста будут налагать арест на активы и конфисковывать имущество.