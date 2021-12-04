Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — ядерная «пятерка» (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) — подтвердили свою приверженность целям зон, свободных от ядерного оружия, включая зону, свободную от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Как передает ТАСС, об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам конференции ядерной «пятерки» 2-3 декабря в Париже.

Представители ядерной «пятерки» выступают за скорейшее возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД).

В документе стороны также напомнили о важности продвижения консультаций между ядерными государствами и странами АСЕАН по Протоколу к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Представители пяти ядерных государств «также отметили свою поддержку созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки», — говорится в документе, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

Страны ядерной «пятерки» намерены работать в соответствующем формате на уменьшение стратегических рисков в течение следующего обзорного цикла ДНЯО для снижения вероятности применения этого вида вооружения.

«Они (страны) осознают свою ответственность в проведении совместной работы по уменьшению риска ядерных конфликтов», — говорится в документе. В коммюнике отмечается, что эти меры являются дополнительными к всеобъемлющим целям ДНЯО и согласуются с долгосрочными усилиями ядерных государств по достижению разоружения и конечной цели достижения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности.