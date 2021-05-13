Я один такой на Вселенную: любовная лирика поэта из Баку покорила международное жюри

Известный азербайджанский поэт Сахиб Мамедов удостоен второго места на XI Международном литературном фестивале «Чеховская осень-2020». Международное жюри в составе 26-ти высококомпетентных литераторов отметило произведение нашего поэта в номинации «Любовная лирика», наградив дипломом и медалью.

«Мне было приятно снова представлять Азербайджан на международной литературной арене. В этом году фестиваль, как и многие другие события, прошел онлайн. В нем приняли участие литераторы из регионов России, Европы, Азии, Америки, арабских стран. Процедура регистрации участников на конкурс была немного сложной, требовалось подтвердить множество документов, дипломов, но это того стоило», — рассказал # Сахиб Мамедов.

В Баку произведения молодого поэта пользуются большой популярностью. Сахиб Мамедов – победитель Международной литературной премии имени Михаила Пластова, учрежденной российским издательством «Серебро Слов», двукратный лауреат литературного конкурса фестиваля «Насими», лауреат Евразийского фестиваля ЛиФФт-2019.

На фестиваль «Чеховская осень-2020» поэт отправил стихотворение «Сыпет месяц златой порошею».

«И пускай не совсем я правильный, и не очень красив, наверное… Но меня ты ни с кем не сравнивай, я один такой на Вселенную!»,

— творение Сахиба Мамедова, как и многие другие его произведения, пылает страстью и затрагивает самые главные чувства:

«За последнее время я не писал новых стихов, это – тоже из старого. В настоящее время я всецело посвятил себя работе над большой поэмой, которую планирую издать в ближайшем будущем», — рассказал поэт в интервью #.

В работе фестиваля приняли участие члены жюри из России, Франции, Эстонии, Германии, Украины, Египта, Казахстана и других стран.