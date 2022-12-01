Президент США Джо Байден заявил, что он не планирует контакты с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, но при этом готов обсудить с российским лидером завершение конфликта в Украине. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их переговоров, прошедших в Белом доме, передает ТАСС.

«У меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал», — сказал американский лидер.

При этом Байден заявил, будущие контакты с президентом РФ возможны при условии консультаций Соединенных Штатов с их партнерами по НАТО. По словам главы Белого дома, он не намерен контактировать с главой России «на самостоятельной основе».

Ранее Байден заявлял, что конфликт в Украине завершится только после вывода с ее территории российских войск. По его словам, решение об этом должен принять Путин.