WikiLeaks подозревают в оказании помощи российской разведке в 2016 году

Веб-сайт WikiLeaks мог сыграть ключевую роль в усилиях России по оказанию влияния на президентские выборы в США в 2016 году, говорится в отчете комитета Сената по разведке.

В тексте утверждается, что бывший председатель кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с россиянами, а также сайт WikiLeaks, вероятно, знал, что помогает российской разведке и Трампу занять кресло.

Комитет пришел к выводу, что роль Манафорта и его близость к Трампу открыли возможности для российской разведки. «Доступ на высоком уровне и готовность делиться информацией с лицами, тесно связанными с российскими спецслужбами… представляют серьезную угрозу контрразведки», — говорится в отчете, который цитирует Reuters. (gazeta.ru)