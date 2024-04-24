Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Украине.

Байден в прямом эфире местных новостных каналов заявил, что в ближайшие часы ожидается возобновление поставок вооружений Украине.

«Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это хороший день для Европы, для мира во всем мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, принятый Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера», — сказал он.