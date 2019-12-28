WikiLeaks опубликовала новые документы, подтверждающие постановку инцидента в Думе

Один из документов представляет собой переписку 27-28 февраля между членами Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии (МУФС) и руководством Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В одном из электронных писем начальник Кабинета генерального директора ОЗХО Себастьен Браха поручает удалить из базы данных инженерный отчет Яна Хендерсона. «Пожалуйста, удалите этот документ из архива по регистрации документов, — говорится в письме. — И, пожалуйста, удалить все следы, если таковые имеются, его доставки, хранения и чего бы то ни было еще в архиве».

В другом документе указывается на то, что ряд экспертов пришел к выводу о том, что «наблюдаемые симптомы [у предполагаемых жертв химатаки] не соответствуют симптомам воздействия хлора или какого-либо другого химиката». В еще одном документе, датированном июлем 2018 года, говорится о том, что инспекторы МУФС, проводившие расследование инцидента в самой Думе, должны быть исключены из процесса обсуждения доклада.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.