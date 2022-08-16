В Белом доме в октябре 2021 года уже четко понимали, что Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину.

Об этом пишет Washington Post, опираясь на свои источники в Белом доме и НАТО.

По данным издания, в октябре 2021 года Байден провел встречу с военными и разведчиками, которые на основе своего анализа убедили президента США в том, что Кремль готовится к войне.

Спутниковые снимки, перехваты разговоров разведчиками свидетельствовали, что Россия готовится начать полномасштабную войну против Украины.

Планы Путина были амбициозными: диктатор рассчитывал захватить большую часть Украины, а затем угрожать восточному флангу НАТО. В США понимали, что нужно срочно готовить Украину к войне. Однако проблема была в том, что некоторые страны НАТО снизили уровень доверия к США. В Белом доме начали осенью искать пути, как повысить обороноспособность Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в октябре заявил, что по данным разведки, Путин планирует провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений.

В частности, сообщалось, что россияне хотят окружить Киев со всех сторон. За 3-4 дня рашисты планировали взять столицу Украины. Владимира Зеленского оккупационные войска были готовы убить «если бы этого требовала ситуация». Вместо Зеленского РФ хотела назначить свою марионетку.

За несколько недель россияне хотели дойти до запада Украины, до линии Север-Юг, которая тянется от Молдовы до Западной Беларуси. На этой территории рашисты хотели оставить обломки украинского государства. Они особо подчеркивали, что на тех землях «живут неонацисты».

Разведка США была шокирована: не верилось, что Россия потеряет здравый смысл, зная, что это может обернуться непредсказуемыми последствиями. Байден давил на своих советников – действительно ли они думают, что на этот раз Путин нанесет удар. И те говорили, что это реально.

В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил послом США в Москве и имел самые прямые контакты с Путиным среди всех в администрации Байдена, назвал российского лидера зацикленным на Украине.

По мнению разведки, Путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. Это было связано со многими факторами – желанием США избежать новых войн после Афганистана, пандемией, увольнением с должности канцлера Германии Ангелы Меркель, выборами президента во Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

Байден после октябрьского тайного заседания принял два решения – предупредить Москву о последствиях войны и проинформировать Киев и союзников об угрозе, которая надвигалась.

Издание отметило, что данные разведки передали и украинскому руководству. Но в Украине к этому относились скептически. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснял это тем, что Украина просила подробностей, но их не было. Не до конца верили в полномасштабное вторжение и в Европе и НАТО.

12 января директор ЦРУ Уильям Бернс в Киеве предупредил Зеленского о планах России. Бернс рассказал президенту Украины все подробности, которые узнала американская разведка. Зеленский узнал, что Кремль готовит блиц-криг против Украины и одной из целей является пункт «захватить Киев и ликвидировать центральную власть».

Разведка США предполагала вариант, что десант армии РФ высадится в Гостомеле, чтобы оттуда начать «молниеносный штурм Киева». (УНИАН)