14 июля в Баку откроется выставка «Сокровенный грохот» молодых и амбициозных художников – Лейлы Габуловой и Мурада Велиева, сообщает #.

Организаторы — Пространство современного искусства YARAT видят концепцию в двух индивидуальных точках зрения на путь восстановления самоидентификации.тЛичность человека в процессе своего развития под влиянием общественной среды претерпевает нравственные и психологические изменения.

Выставка будет представлена в Проектном пространстве ARTIM до 25 сентября.

Экспозиция раскрывает набор социальных норм, культурных стандартов и негласных обычаев, передаваемых из поколения в поколение, влияет на то, как люди воспринимают реальность и реагируют на нее.

Эти социальные нормы часто приводят к психологическим кризисам и заставляют людей переосмысливать свой собственный характер.

Художники обращаются к своей внутренней психике, чтобы поднять важные вопросы, такие как эго, общественное осуждение, лицемерие, остракизмы, коллективные и индивидуальные травмы, навешивания ярлыков и навязанные нарративы. Являются ли исторически признанные и развитые социальные нормы полезным средством для изучения себя и налаживания наших отношений с другими людьми? Художники призывают зрителей анализировать и размышлять о себе и вне зависимости от обстоятельств принимать себя такими, какими они являются.

Выставка переносит акцент на индивидуальное сопротивление — художники, находящиеся в плену глубоко укоренившихся правил, словно задыхаясь от воздействия отовсюду, пытаются вырваться из общепринятой идентичности, вырваться из ядовитой оболочки собственной незащищённости и зарыться глубоко в воспоминания, забытые истории и заблокированные истины, чтобы узнать больше о себе и других.

Посредством своих работ художники бросают вызов подлинности основных социальных стандартов и предлагают свои собственные нарративы, чтобы отучиться от деструктивных моделей поведения.