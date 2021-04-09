Применение стандартов в сфере охраны труда требует затрат, но работодатели тратиться не хотят

Несчастные случаи на производстве, в результате которых работники приобретают инвалидность или погибают, в Азербайджане не редкость.

Так, на днях на Абшероне рабочего фабрики по производству красок засыпало землей. Он погиб, оставшись под завалом при выполнении работ. По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к гибели пострадавшего или другим тяжким последствиям) Уголовного кодекса Азербайджана.

Но для того чтобы таких трагических случаев было как можно меньше, необходимо не только наказывать виновных по всей строгости закона, но и проводить профилактические мероприятия, а именно контролировать соблюдение безопасности труда на предприятиях.

В Азербайджане был подготовлен новый государственный стандарт AZS ISO 45001 «Система управления охраной труда и техникой безопасности». Об этом сообщает Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком. Стандарт разработан юридическим лицом публичного права «Институт стандартизации Азербайджана» на основе международных стандартов. Он включен в госфонд и предусматривает систему мер по предотвращению несчастных случаев на производстве. Стандарт должен помочь в создании безопасных и здоровых рабочих мест, а также в управлении рисками для здоровья и безопасности труда путем принятия превентивных мер защиты.

Вопрос только, будет ли толк от нового стандарта на деле или он станет очередной бумажкой и не более?

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов сказал #, что в советское время были стандарты по отраслям, и они отличались в зависимости от сферы. Помимо этого, были и универсальные стандарты- общие правила по охране труда. Трудовой кодекс Азербайджана и другие соответствующие нормативные акты регулируют все эти моменты, но не в полной мере. Кроме того, в стране есть отдельный закон по технике безопасности.

«Что касается нового норматива, я пока с ним не ознакомился, чтобы сравнивать. При подготовке стандартов нужно учитывать многочисленные аспекты, в том числе рекомендации международной организации труда»,– сказал он.

По словам эксперта, в некоторых компаниях есть свои стандарты, например, в SOCAR. Когда они принимают на работу, они инструктируют работника. Во время работы – текущая инструкция.

Но на большинстве отечественных предприятий никакие стандарты не выполняются, о чем говорится уже не один год.

«Нужно разработать соответствующие механизмы. Взять, например, сферу строительства. Почему там так много нарушений? Потому что применение стандартов требует больших затрат, а работодатели не хотят на это тратиться», –подчеркнул Мамедов.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что существовавшие в СССР стандарты в данной сфере себя оправдывали, так как был строгий контроль за их осуществлением со стороны технических инспекторов. На объектах были инженеры по технике безопасности, а сейчас если они и есть, то часто номинально.

«Новые стандарты безопасности труда нужны с учетом появления новой техники, новых технологий, новых условий. Но если мало кто придерживался старых стандартов, думаете, все вдруг станут придерживаться нового? Конечно, нет. В год в стране происходит порядка 90 несчастных случаев на производстве, но общественность узнает лишь о некоторых из них»,– говорит Исмаилов.

Пока не будет постоянного мониторинга со стороны трудовой инспекции, ответственности руководства объектов и грамотности в сфере охраны труда у подчиненных, ничего не изменится. К тому же нужно усилить ответственность за нарушения в этой области.

По его словам, когда случается ЧП, что-то вопиющее, то контроль усиливается, но лишь на время. А потом все возвращается на круги своя.