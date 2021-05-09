Глава NASA обвинил Китай в несоблюдении стандартов в отношении космического мусора

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в связи с ситуацией вокруг китайской ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B) выступил с утверждением, что Китай не соответствует стандартам в отношении космического мусора. Заявление Нельсона распространила в воскресенье пресс-служба NASA.

«Космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов и гарантировать прозрачность данных операций, — отмечается в тексте. — Очевидно, что Китай не соответствует ответственным стандартам касательно их космического мусора. Очень важно, чтобы Китай, все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и транспарентно для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической деятельности».

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. 29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя «Чанчжэн-5Б» вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.

В свою очередь Космическое командование ВС США сообщило, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу «над Аравийским полуостровом примерно в 22:15 по времени восточного побережья, 8 мая». Как отметили в пресс-службе, обломки «упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов».