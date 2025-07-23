Государственный департамент давит на Европу, упрекая ее в ограничении свободы слова. Об этом сообщило издание Politico.

«Это оруэлловское послание не обманет США. Цензура — это не свобода», — отмечается в публикации Госдепа, которую цитирует издание.

По данным Politico, администрация главы Белого дома Дональда Трампа считает, что тысячи людей в Европе подвергаются критике за высказывания против действий правительств Европы. Госдепартамент связывает свое заявление с законом о цифровых услугах, являющийся сводом правил Европейского союза в области технологий и соцсетей. По мнению чиновников США, он «защищает только европейских лидеров от их собственного народа».

Politico пишет, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские правительства, заявив, что Евросоюз отступает от «своих основополагающих ценностей».