Выявлено 1050 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без разрешения

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжаются контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах в города и районы, где введен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 1 января 2021 года было выявлено 1050 транспортных средств, пытавшихся проехать через эти посты без разрешения. 170 транспортных средств было выявлено на автомагистрали Баку-Губа, 230 на автомагистрали Баку-Шамахы, 650 на автомагистрали Баку-Газах.

530 из них возвращены в направлении Баку, 520 – в направлении других регионов.

В отношении 20 человек, нарушивших требования карантинного режима приняты меры административного характера.