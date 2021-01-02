Выявлено 1050 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без разрешения

 

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжаются контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах в города и районы, где введен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 1 января 2021 года было выявлено 1050 транспортных средств, пытавшихся проехать через эти посты без разрешения.  170 транспортных средств было выявлено на автомагистрали Баку-Губа, 230 на автомагистрали Баку-Шамахы, 650 на автомагистрали Баку-Газах.

530 из них возвращены в направлении Баку, 520 – в направлении  других регионов.

В отношении 20 человек, нарушивших требования карантинного режима приняты меры административного характера.

| 2021-01-02T13:43:06+04:00 2 января 2021, 15:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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