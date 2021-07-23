В целях контроля организации торжеств в соответствии с установленными в связи с пандемией коронавируса правилами и требованиями продолжаются ежедневные мониторинги с участием представителей соответствующих ведомств.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Азербайджана при Министерстве экономики.

Отмечается, что мониторинги были проведены более чем в 800 домах торжеств.

В ходе них на ряде объектов были выявлены нарушения установленных правил. В основном они были связаны с превышением разрешенного числа приглашенных гостей, отсутствием COVID-паспортов. Также была выявлена организация 21 торжества без соответствующей регистрации на портале icaze.e-gov.az.

В ходе мониторингов была изучена и ситуация с вопросом вакцинации, наличием иммунных сертификатов у работников домов торжеств, ресторанов, центров отдыха. Исследования показывают, что в этой области достигнут значительный прогресс. Таким образом, с начала работ по просвещению в данной сфере уровень вакцинации обслуживающего персонала этих объектов увеличился с 42,5% до 72,1%.