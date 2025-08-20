Великобритания и Украина подписали соглашение, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы. Об этом сообщается на сайте британской избирательной комиссии.

«Проведение хорошо организованных выборов, вызывающих доверие общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к будущим послевоенным выборам», — сказал глава Избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан.

В британском избиркоме добавили, что сотрудничество между странами будет включать в себя обмен опытом в области управления выборами, кибербезопасности и просвещения избирателей.