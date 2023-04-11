Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с протестом активистов во время своей речи в институте Nexus в Гааге, передает BFMTV. По информации телеканала, руководителю Пятой республики помешали рассказать о своем видении будущего Евросоюза выкрики из зала.

Как отмечается, активисты начали спрашивать Макрона о том, где французская демократия, почему Франция не соблюдает климатическую конвенцию и заявили президенту, что его никто не будет слушать, пока миллионы протестуют на улицах французских городов. Помимо выкриков, ряд участников акции также растянули транспарант с надписью: «Президент насилия и лицемерия».

BFMTV подчеркивает, что на фоне акции Макрон пообещал ответить на любые вопросы по поводу спорных реформ, в том числе пенсионной. Президент Франции обратил особое внимание на то, что в Пятой республике пенсионный возраст планируют повысить до 64 лет, когда в Нидерландах этот показатель уже «гораздо выше».

Ранее сообщалось, что более 60% жителей Франции плохо относятся к Макрону. (Газета.Ру)