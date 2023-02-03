В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом. Во встрече также принял участие руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наши народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности: «Турция и Азербайджан оказывали друг другу поддержку в самые трудные периоды своей истории. Моральная и политическая поддержка Турции с самого начала 44-дневной Отечественной войны является тому ярким примером. Дружеские и искренние отношения глав государств служат дальнейшему углублению нашего сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере здравоохранения».

В своей речи министр отметил исключительные заслуги в подготовке квалифицированных медицинских кадров в Азербайджане специалистов, работающих в медицинских центрах братской страны: «Я также хотел бы особо подчеркнуть поддержку наших турецких коллег во время Отечественной войны. Помимо этого, мы тесно сотрудничали в самый тяжелый период пандемии COVID-19. Ценные рекомендации турецких специалистов внесли свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Азербайджане».

Теймур Мусаев также отметил, что в последние годы между министерствами здравоохранения двух стран налажено эффективное сотрудничество: «В мае прошлого года делегация Министерства здравоохранения Азербайджана с рабочим визитом посетила братскую Турцию. В ходе визита мы провели очень плодотворные дискуссии с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа, ознакомились с деятельностью ведущих медицинских учреждений братской страны. Помимо этого, в рамках визита подписана Дорожная карта сотрудничества между министерствами здравоохранения наших стран на период 2022-2023-е годы. Считаю, что подписанный документ сыграет важную роль в развитии сектора здравоохранения Турции и Азербайджана».

Министр также подчеркнул, что соответствующим Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2023 год объявлен «Годом Гейдара Алиева»: «Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках этой сферы, в частности, в сфере здравоохранения. Развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в нашей стране связаны именно с именем великого лидера. В связи со 100-летием со дня рождения великой личности, оставившей неизгладимый след в современной истории Азербайджана, Министерство здравоохранения организует ряд мероприятий, а также международных научно-практических конференций. Участие в этих мероприятиях известных турецких специалистов в сфере медицины очень важно для нас».

Выразив признательность за теплый прием, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы отметил, что двусторонние дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах. По его словам, основанные на прочном фундаменте азербайджано-турецкие братские отношения являются ярким показателем нашего единства и солидарности».

Шамиль Айрым также отметил, что в связи со 100-летием со дня рождения великого сына тюркского мира Гейдара Алиева не только в Азербайджане, но и в Турции будут организованы мероприятия.

В ходе обсуждений выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут укрепляться и расширяться во всех сферах, в том числе в области здравоохранения.