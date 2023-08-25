На Луиса Рубиалеса, президента федерации футбола Испании, пожалуются в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Жалобу подаст Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны. Он будет добиваться отстранения Рубиалеса от должности.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

Вместо ожидаемого заявления об уходе после критики из-за поцелуя в губы полузащитницы женской сборной Испании он заявил, что остается и будет бороться.

«Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца. (sports.ru)