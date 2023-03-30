Сегодня Высшая избирательная комиссия (ВИК) Турции примет важные решения. До сегодняшнего дня в Совет была подана апелляция только по кандидатуре президента Реджепа Тайипа Эрдогана. «Хорошая партия» (İYİ Parti), Партия демократии и прорыва (DEVA), Партия Отчизны (Memleket) и несколько других партий возразили против выдвижения Эрдогана на пост президента.

Сегодня ВИК примет решение по возражениям сторон, после чего окончательные списки будут опубликованы в Официальном вестнике. Согласно предвыборному календарю Совета, завтра начнется период предвыборной агитации.

Партии, подавшие свои петиции в ВИК, заявили, что президент Эрдоган занимал пост президента два срока, и выдвижение его кандидатуры в третий раз противоречит Конституции. В петициях, поданных в Совет, выдвигается требование, чтобы «г-н Реджеп Тайип Эрдоган, включенный в список кандидатов, опубликованный в «Официальном вестнике» от 28 марта 2023 года, был исключен из списка кандидатов в президенты».