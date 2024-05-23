Европейский суд по правам человека в четверг, 23 мая, вынесет решение по делу «Саакашвили против Грузии».

Саакашвили заявляет, что за возбуждением против него уголовных стоил скрытый мотив – политическое преследование.

Речь идет о двух приговорах, которые были вынесены после смены власти, в 2018 году. Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы из-за помилования осужденных высокопоставленных офицеров МВД по резонансному делу гибели Сандро Гиргвлиани и за превышение полномочий по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Именно этот срок он отбывает сейчас, после того, как вернулся в Грузию и был задержан в 2021 году.

Саакашвили утверждает, что в ходе разбирательства против него имело место нарушение прав на защиту. В частности, по делу Гелашвили приговоры были основаны на непроверенных слухах двух свидетелей обвинения и их показания не могли быть достоверными, поскольку они были политическими оппонентами.

Что касается помилования фигурантов по делу Гиргвлиани, в иске Саакашвили указано, что он был привлечен к уголовной ответственности за осуществление президентского права помилования, которое абсолютно в соответствии с внутренним законодательством Грузии. Саакавили также утверждает, что судья, рассматривавший дело, не был ни беспристрастным, ни независимым.

В целом в период правления «Грузинской мечты» против Саакашвили возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых бывшего главу государства заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. По принципу поглощения наказания он должен отбыть по ним шесть лет лишения свободы.

Так называемое «Дело о пиджаках», касающееся растраты 9 млн лари из госбюджета, находится на стадии расмотрения вместе с делом о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. И третье дело добавилось после возвращения Саакашвили осенью 2021 года — за незаконное пересечение границы. (newsgeorgia.ge)