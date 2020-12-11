Вышел армянин из тумана: Азербайджан не должен возвращать их армянской стороне?

Армянская пропаганда продолжает разжигать антиазербайджанские настроения. Так, армянские СМИ заявляют о том, что Азербайджан намерен захватить Зангезур (Сюник), жители приграничных сел выражают опасения за свое имущество и жизни.

На этом фоне издание «Sputnik Армения» опубликовало провокационную новость о том, что жителя города Ходжавенд (Мартуни) нашли мертвым. По сообщению «мэрии» города, местный житель Арарат Хачатрян заблудился из-за плохой погоды и оказался на подконтрольной Азербайджану территории, через несколько дней его нашли мертвым. «Была ночь, туман, он перепутал дорогу. Через несколько дней его нашли убитым и через Красный Крест передали нам. Не знаем, что произошло», — сказали в «мэрии».

Эта информация вызывает больше вопросов, чем ответов. Что Арарат Хачатрян делал ночью вне дома? Как местный житель смог заблудиться в знакомой местности? Кто нашел его убитым и как его убили? К сожалению, этой информации в новости «Sputnik Армения» не приводится, но зато отмечается, что об инциденте уведомлен «защитник прав человека» Артак Бегларян. И что он сделает?

Обычно при пропаже лиц об этом уведомляют соответствующие структуры. В данном случае это российский миротворческий контингент. Но информация «Sputnik Армения» акцентирует внимание читателей на факте убийства заблудившегося в тумане Хачатряна, оставляя многие вопросы без ответа. А это в свою очередь свидетельствует о предвзятости и, более того, провокационном характере подачи новости.

Случаи перехода азербайджано-армянской границы армянами вне зоны Нагорного Карабаха случались и ранее. В Армении их всех объявляли лицами, имеющими проблемы с психическим здоровьем. По армянской логике, границу переходили сумасшедшие, да и то заблудившись в тумане. Никакими диверсантами или лазутчиками эти лица не могли быть априори. И даже когда Азербайджан передавал этих лиц властям Армении, последние всегда обвиняли Баку в том, что эти лица были подвергнуты пыткам. Даже возвращенная в конце октября текущего года 85-летняя жительница города Гадрут Евгения Бабаян рассказала о «пытках и издевательствах» над другими армянами. Так, женщина рассказала, что при ней «азербайджанские полицейские сломали руки пожилому армянину, а молодого парня с мешком на голове избивали ногами. Позже обоим мужчинам перерезали горло».

Странно, что ее саму никто не тронул, и она не лишилась рассудка при виде этих «ужасающих» сцен. В связи с чем напрашивается логический вопрос – что же делать Азербайджану с теми армянами, кто «заблудился в тумане», умер естественной смертью, оказался жертвой нападения хищников в лесу и горах, или стал жертвой COVID-19? Ведь и в этих случаях обязательно обвинят Азербайджан.

Армянская сторона утверждает, что в лесах Гадрутского района до сих пор скрываются армянские солдаты. С учетом вышеприведенного, если эти солдаты сдадутся в плен или будут убиты при оказании сопротивления, Азербайджан не должен возвращать их армянской стороне. Так как Армения обвинит Азербайджан в «нечеловеческом обращении и пытках». Может, все-таки смените эту заезженную пластинку?