Осуществление Россией выплат по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах в рублях вместо долларов США является изменением условий эмиссии облигаций и, в соответствии с определением Moody’s, может считаться дефолтом, если ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, то есть до 4 мая, говорится в заявлении международного рейтингового агентства, передает Интерфакс.

Как сообщалось, Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам «Россия-2022» и «Россия-2042» со сроком 4 апреля в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

«Условия эмиссии евробондов не предусматривают положений о возможности проведения выплат в каких-либо валютах, кроме доллара США. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях производить выплаты в рублях, бонды, выпущенные до 2018 года (включая выпуски «Россия-2022» и «Россия-2042″), либо не предусматривают подобного условия об изменении валюты выплат, либо разрешают выплаты лишь в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)», — отмечают в агентстве.

Moody’s, таким образом, считает, что инвесторы не получили обещанных условиями эмиссии выплат по евробондам в соответствующий срок, говорится в пресс-релизе.