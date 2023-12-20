Верховный суд Великобритании в Лондоне отклонил ходатайство основателя компании Imagination Engines Стивена Талера, пытавшегося указать в качестве автора патентов на несколько изобретений искусственный интеллект (ИИ) под названием DABUS, созданный Талером. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

Судьи сослались на патентное законодательство, требующее, чтобы изобретатель был физическим лицом, тогда как DABUS вообще не является человеком.

Суд уточнил, что его решение не касается более широкого вопроса о том, можно ли в принципе получать патенты на технические инновации, созданные с помощью ИИ.

Ранее Стивен Талер пытался запатентовать контейнер для напитков и сигнальную лампу в нескольких странах, утверждая, что устройства изобрел DABUS.