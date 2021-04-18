Вынуждены отползать

Концентрация российских войск возле украинской границы породила тревожные ожидания возможной большой войны. Причем напряженность активно нагнеталась не только на федеральных телеканалах, но также в многочисленных выступлениях журналистов и политологов настроенных оппозиционно.

В той или иной мере их понять можно. Разрастание конфликта и новая волна официального патриотизма обязательно станет предлогом для последующего закручивания гаек и дальнейшей изоляции России.

Так или иначе, но ожидание большой войны в Москве и ее окрестностях резко контрастировало с достаточно спокойной внутренней атмосферой в Украине.

Конечно, военные принимали все необходимые меры с целью отражения возможной агрессии, президент Зеленский побывал на линии разграничения, беседовал с офицерами и рядовыми, прошел более 150 м по траншеям и окопам, пообедал с ними. Получил представление об обстановке не только из докладов генералов, но посмотрел на все своими глазами.

Не в последнюю очередь взвешенное отношение к российской угрозе в Украине базировалось на беспрецедентном сотрудничестве с западными разведками. Американские и британские разведывательные самолеты постоянно патрулировали в Черном море, собирая информацию о движении и расположении российских войск. Добавим к этому спутниковые снимки от западных партнеров. Все это означало, что внезапного нападения не будет, и к отражению агрессии успеют привести войска в боевое положение.

Определенное значение имел тот факт, что Европейское командование армии США перевело watch level — статус готовности — из категории «возможный кризис» в категорию «потенциальный неизбежный кризис». Аналогично вооруженные силы Великобритании были приведены в повышенную степень готовности, а британские корабли направлены в Черное море. Из этого не следует, что американцы и британцы будут воевать на украинской территории, но даже демонстрация военной поддержки является сильным сдерживающим фактором для агрессора.

Как и следовало ожидать, но после телефонного разговора с Байденом российский главный начальник попал в Zugzwang, военный и политический.

С одной стороны, вроде бы была достигнута главная цель — вывести Путина из международной изоляции, чему должен послужить намеченный саммит с американским президентом.

С другой стороны, тут же были введены санкции, причем с объявлением, что на этот раз пожалели российского президента и они относительно мягкие. Заодно отменили визит в Одессу двух американских эсминца. Своего рода утешительная конфетка.

При этом из Вашингтона полетели сигналы, что принятые санкции были только пилотным проектом. Администрация Байдена изучает эффект от введенного пакета санкций и рассматривает дополнительные меры. Под следующий санкционный удар может попасть рынок облигаций российского банковского сектора. Тогда американским инвесторам запретят участвовать во вторичном рынке долговых бумаг российских кредитных организаций. Как следствие тяжелый финансовый удар и обвал рубля.

Вот и получается, что радость первого дня после телефонного разговора с Байденом сменилась многими печалями. О санкциях уже сказано, а вот поток оружия в Украину многократно усилился.

В этом же ряду находится позиция турецкого президента Эрдогана в очередной раз в недвусмысленных выражениях высказанная им на совместной пресс-конференции с Зеленским. «Турция серьезно поддерживает независимость и суверенитет Украины. Мы еще раз подтвердили наш главный принцип — мы не признаем незаконную аннексию Крыма».

Москва просто пришла в бешенство.

Во-первых, мало того, что Крым — это Украина. Эрдоган согласился принять участие в «Крымской платформе» летом текущего года, призванной показать международное непризнание оккупации и аннексии этой украинской территории. Принадлежность Крыма для Москвы закрытый вопрос, а для остального мира — нет.

Во-вторых, крымские татары, вынужденные мигрировать на свободную территорию Украины и их соплеменники, оставшиеся в Крыму, будут и далее пользоваться поддержкой Турции как финансовой в виде строительства квартир для них, так и дипломатической. Это продолжение крымского фактора, но он имеет и самостоятельное значение.

В-третьих, несмотря на московское предостережение и телефонный разговор Путина и Эрдогана накануне визита Зеленского в Анкару Турция усиливает военно-техническое сотрудничество с Украиной. На турецкие беспилотники будут устанавливать украинские двигатели, а в ближайшем будущем их производство будет развернуто на одном из украинских предприятий, что навряд ли обрадовало российских военных.

Сочетание позиции Турции, жестких заявлений и действий США и Британии, а также единодушная поддержка европейскими странами санкций против России создали очень неприятную для Москвы международную ситуацию. Отметим, что в защиту кремлевских поползновений против Украины не высказались даже российские клиенты Венгрия и Австрия. Италия вообще круто развернула политический курс в сторону большего евроатлантизма. На Рим Москва больше рассчитывать не может.

В-четвертых, мало того, что российских разведчиков под видом дипломатов высылают из США и Великобритании, так за ними последовала Польша и, кто бы мог подумать, Чехия. Прага давно стала местом сосредоточения разного рода российских разведчиков. Высылают их в количестве 18 человек. В Москве гораздо меньше чешских дипломатов. Если их всех выслать, то это будет означать прекращение дипломатических отношений.

Все это образует поле для Zugzwang. Любой шаг означает только ухудшение положения. Вот почему в Москве взяли оперативную паузу. Как военную, так и дипломатическую. Причем время играет против планов Путина.

Это явно следует из результатов визита Зеленского во Францию. Накануне в российских СМИ и даже части украинских было распространено мнение, что французский президент и присоединившаяся к нему немецкая бундесканцлерин будут выкручивать руки украинскому коллеге, чтобы он пошел на главную уступку Кремлю и согласился возобновить подачу воды в жаждущий Крым.

Возможно, что в недалеком прошлом нечто подобное и произошло, но теперь ситуация круто изменилась. Масштабная поддержка Украины со стороны США, Великобритании, Канады и даже Австралии не говоря уже о большинстве европейских стран, сделали такой подход практически невозможным. Зеленский не согласился бы на такое по внутренним причинам, да и внешний фактор был ему поддержкой. Вот почему этот вопрос на переговорах даже не поднимался. В общем, Франция вместе с Германией практически полностью поддерживают украинскую позицию по Донбассу и это очередной крайне неприятный факт для Кремля.

Похоже, что в Москве осознали, что у них нет возможности воевать с Украиной в любых форматах. Никаких политических целей концентрация войск не достигла. Более того, она способствовала осознанию того факта, что Россия при нынешней власти представляет большую опасность и поэтому требуется более тесное сотрудничество в сфере безопасности. Надежды России на распад НАТО и ЕС теперь точно не оправдаются.

Вот и остается Москве постепенно отползать от украинских границ. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, через две недели учения завершатся, и войска начнут возвращаться в места постоянной дислокации.

Возникает вполне обоснованный вопрос. Зачем были потрачены миллиарды рублей на переброску войск даже из Новосибирска на украинскую границу, если фактически ничего не добились от Киева. Теперь придется потрать столько же на возвращение в родные казармы и полигоны.

Впрочем, бюджетных денег Путину не жалко, не свои же…