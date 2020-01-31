Выход Британии из ЕС вызвал сожаление у президента Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу заявил, что сожалеет о выходе Великобритании из Евросоюза, но решение страны нужно принимать.

«До свидания, Соединенное Королевство! Лучшим Brexit было бы его отсутствие. Я очень сожалею об этой ситуации, но ее нужно принять. Мы должны сделать все для установления стабильных, дружественных и хороших отношений между Соединенным Королевством и Европейским союзом на длительный срок. Как в экономическом, так и в человеческом плане», — написал австрийский президент в Twitter.

Он отметил, что в Великобритании живут сотни тысяч граждан ЕС, равно как в ЕС — британцев. В этой связи Ван дер Беллен призвал разрешить для них вопросы пенсии, социального и медицинского страхования. (РИА Новости)