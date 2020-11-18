Выдавливание Пашиняна – работа идет и снизу, и сверху

Похоже, президент Армении Армен Саркисян принял на себя роль того, кто должен мягко дожать Никола Пашиняна, смирить его с мыслью о необходимости ухода из власти.

Он заявил, что единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала. Он считает, что для начала управление страной должно быть передано «высокопрофессиональному правительству национального согласия».

Кроме того, президент рассказал, что встречался с представителями различных сфер общественной и политической жизни, и «абсолютное большинство согласны в одном — отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов».

Получается, Пашиняна обложили со всех сторон. Одна надежда — на массовость простых сторонников, тех, кто когда-то привел его к власти, да еще на западные державы — Францию, США. Но получится ли? Есть у него шансы сохранить власть и управление страной, или его уход — дело времени?

На эти вопросы # отвечают известные российские эксперты.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Я думаю, практически уверен, что антиправительственные выступления в Армении организованы Москвой. В Кремле давно выражали недовольство проамериканской и, как они говорят, русофобской политикой Пашиняна. Поражение Армении и очевидные ошибки Пашиняна в информационной сфере послужили прекрасным поводом для организации выступлений. Соответственно полагаю, что шансов удержаться у власти у Пашиняна немного, а Россия не упустит момент американского замешательства для того, чтобы поставить во главе армянского Кабинета министров своего ставленника-марионетку, тем более в Армении нет недостатка в политических деятелях, аффилированных с русской разведкой (СВР).

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Заявление Армена Саркисяна о неизбежности досрочных парламентских выборов показывает, что давление на Никола Пашиняна, подталкивающее премьера Армении к отставке, будет нарастать – причем не только со стороны парламентской и непарламентской оппозиции, но и со стороны более широкого круга представителей элит. При этом можно предположить: очень значительная часть представителей элит Армении заинтересованы, чтобы непопулярные меры, обозначенные в совместном заявлении о полном прекращении огня, были реализованы именно при действующем премьере страны. Поэтому вероятность отставки Никола Пашиняна заметно повышается после реализации этих мер, то есть через несколько недель.

Шансы действующего премьера Армении удержать власть в дальнейшем остаются уже достаточно туманными. Готовность представителей силовых ведомств Армении противодействовать акциям протеста и даже публично солидаризоваться с подписанием соглашения о прекращении огня (как это сделал начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян), скорее всего, говорит об их намерении не допустить усиления радикальных сил, но не о стремлении поддерживать Никола Пашиняна на более длительную перспективу. При этом, как мне уже приходилось отмечать задолго до недавней эскалации вооруженного противостояния вокруг Карабаха, угроза потери власти для лидера, пришедшего к власти на протестной волне, возрастает именно в период, когда силовые структуры начинают играть решающее значение в его политическом выживании. Ослабленные позиции традиционных публичных оппонентов Пашиняна, конечно, позволяют ему выиграть время, но вряд ли это кардинально поможет ему уже в ближайшем будущем.

Сценарий, в рамках которого Армен Саркисян мог бы стать ключевой публичной фигурой новой власти на переходный период в случае серьезного ослабления позиций Никола Пашиняна, обсуждался в прессе еще летом 2019 года. Этот путь вполне логичен — находясь, как правило, под куда менее интенсивными ударами критики, чем глава правительства, президент в парламентской республике может получить куда меньший «негативный багаж». Вряд ли президент Армении дистанцировался бы от подписания совместного заявления и усилил бы свою публичную активность в последние дни, если бы не имел поддержки как минимум части элит (и, вероятно, зарубежных игроков). Возможно, сценарий, на который может ориентироваться Армен Саркисян, предполагает, что президент выступит основным публичным лицом новой власти после отставки Пашиняна, а на место главы правительства на переходный период мог бы прийти технический премьер, являющийся, например, карьерным чиновником, военным или бизнес-управленцем.